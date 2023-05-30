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Сегодня, 16:52

Аршавин ответил на вопрос, готов ли сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможной тренерской карьере.

— Вы пойдете учиться на тренера?

— Появилась возможность не проходить все ступени, а сразу получить категорию А. ФИФА и УЕФА возобновили курсы для футболистов, которые провели много матчей. Почему бы не воспользоваться этим шансом?

— Вы будете учиться с Мостовым?

— И не только с ним. Там звездная бригада.

— Вы наравне с Мостовым считались главными звездами российского футбола. Не кажется, что Мостовой из легенды превратился в мем?

— Не знаю. Он добродушный, веселый парень. Он говорит то, что считает нужным. Он старше меня. Я точно с ним не соревнуюсь, кто больше из нас легенда. Кто как хочет, тот пусть так и считает. Я рад, что он будет с нами.

— Будете получать лицензию, если будет возможность сменить Семака в «Зените»?

— Да нет, вы что.

— Вы будете готовы возглавить «Зенит»?

— Во-первых, пройдет много времени. Даже если я сразу же захочу тренировать «Зенит», то вряд ли мне кто-то это даст. Мне нужно будет потренировать другие команды.

— Но Алексею Березуцкому дали потренировать ЦСКА.

— Вот видите, там быстрее все проходит. У меня на данный момент нет планов возглавить какую-то команду. Мне нужно понять, нравится мне тренировать или нет. Даже если получу лицензию, то нужно понять, захочу ли работать тренером. Когда работал, то думал, что будет неинтересно, но мне нравилось там работать, — сказал Аршавин.

Аршавин завершил карьеру игрока в 2018 году. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора в «Зените».

Андрей Аршавин
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Спартак

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