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Семин назвал неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

«Для меня эта новость — неожиданность. У него в целом все хорошо получалось. Он сделал хорошую организацию проведения чемпионата России. Плюс у него есть понимание того, что он делал. Я вижу его решения только с положительной стороны», — сказал Семин «СЭ».

В октябре 2021-го Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.

С осени 2019-го по июнь 2022 года Хачатурянц был руководителем судейского комитета РФС.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
Юрий Семин
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