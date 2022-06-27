Семин назвал неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ
Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.
«Для меня эта новость — неожиданность. У него в целом все хорошо получалось. Он сделал хорошую организацию проведения чемпионата России. Плюс у него есть понимание того, что он делал. Я вижу его решения только с положительной стороны», — сказал Семин «СЭ».
В октябре 2021-го Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.
С осени 2019-го по июнь 2022 года Хачатурянц был руководителем судейского комитета РФС.
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10
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11
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|0
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12
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|0
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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