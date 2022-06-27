Семин назвал неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

«Для меня эта новость — неожиданность. У него в целом все хорошо получалось. Он сделал хорошую организацию проведения чемпионата России. Плюс у него есть понимание того, что он делал. Я вижу его решения только с положительной стороны», — сказал Семин «СЭ».

В октябре 2021-го Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.

С осени 2019-го по июнь 2022 года Хачатурянц был руководителем судейского комитета РФС.