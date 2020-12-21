Семин назвал лучшего футболиста в России

Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поставил на первое место Влашича. Также в его пятерку попали: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).