Семин назвал клуб, который разочаровал его в 2023 году
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что стало для него главным разочарованием в РПЛ в уходящем году.
«Главное разочарование РПЛ на сегодняшний день — неожиданный и слабый период выступления «Сочи», их последнее место в РПЛ. Из игроков мне сложно отметить тех, кто бы мог сильно разочаровать за этот год, и сложно судить, кто из футболистов мог не играть на свой уровень», — приводит слова Семина Sport24.
«Сочи» ушел на перерыв в сезоне, находясь на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ.
Источник: Sport24
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