Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Газзаев: «Турнирное положение ЦСКА никого не устраивает. Руководство обязано помочь тренеру, приобретя игроков»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Газзаев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления армейцев в 2023 году.

«Амбиции у ЦСКА достаточно высокие. На протяжении двадцати лет команда идет на лидирующих позициях. Нынешнее турнирное положение клуба никого не устраивает. Команда старается, показывает результат и временами хорошую игру. Но для высоких целей нужно усиление во всех линиях, кроме вратарской. Только тогда ЦСКА может ждать успехов. Руководство клуба обязано помочь главному тренеру, приобретя игроков. В прошлом году армейцы завоевали серебро в чемпионате и Кубок России, то есть в этом сезоне они должны были двигаться к высшему достижению», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками после 18 туров.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
1
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Биография Джеки Чана: карьера и жизнь известного актера и каскадера
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Семин назвал клуб, который разочаровал его в 2023 году
Источник: ЦСКА может купить бразильского защитника Матеуса Баия
В «Карабахе» заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется «Рубин»
Трансферы РПЛ: «Зенит» хочет перехватить у ЦСКА защитника, игрока «Спартака» зовут в Португалию?
Источник: «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана
Тренеры РПЛ этого сезона. Назовешь всех за 4 минуты?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин назвал клуб, который разочаровал его в 2023 году

«Локомотив» продлил контракт с лучшим игроком МФЛ Батраковым до 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости