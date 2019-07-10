20:57 | Футбол — РПЛ

Семин надеялся, что новичков в "Локомотиве" будет больше

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя в интервью "СЭ" встречу с болельщиками, заявил, что команде необходимо качественное усиление.

 
9 июля. Москва. Юрий Семин во время встречи команды и болельщиков &quot;Локомотива&quot;.Интервью Юрия Семина после встречи с болельщиками "Локомотива"

– По традиции вы представили двух новичков – защитников Живоглядоваи Мурило.

– Важно, чтобы те, кто пришел в "Локомотив", с первых дней чувствовали себя своими.

– С прицелом на Лигу чемпионов болельщики ждали, что новичков будет больше.

– Тоже на это надеялся. Все время повторяю, нас покинула большая группа игроков, поэтому качественное усиление крайне необходимо. Но все вопросы, касающиеся укрепление состава, нужно адресовать руководству клуба. Я же просто продолжаю верить, что мои ожидания все-таки сбудутся. (Александр Львов)​

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