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Сегодня, 11:34

Семак заявил, что не слышал о предложении Мостовому со стороны французского клуба

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о предложении полузащитнику команды Андрею Мостовому. Футболист ранее заявил, что им интересовался французский клуб.

— Вчера Андрей Мостовой обмолвился, что летом у него было предложение из Франции. Понятно, что вы не назовете клуб, который предлагал ему контракт, но как вы оцените его перспективы перейти в европейский чемпионат? Подходит ли ему чемпионат Франции, или какая-то другая лига для него будет более удобной?

— Это Андрею решать, что ему больше подходит. Что касается предложений, я не слышал, не в курсе о тех предложениях, которые у него были. Конечно, они у него есть, он хороший и перспективный футболист. Как я уже говорил, что касается развития, каждый игрок должен сам выбирать тот путь, который он считает наиболее приемлемым для него. Понятно, что есть разные чемпионаты, разные стили, и не только чемпионаты, но и клубы, которые проповедуют тот или иной стиль. И тут каждый игрок, наверное, с помощью агента должен выбрать тот клуб, который подходит к стилю его игры, — сказал Семак.

В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Контракт игрока с петербуржцами действует до конца июня 2027 года.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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