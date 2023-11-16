Семак заявил, что не слышал о предложении Мостовому со стороны французского клуба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о предложении полузащитнику команды Андрею Мостовому. Футболист ранее заявил, что им интересовался французский клуб.

— Вчера Андрей Мостовой обмолвился, что летом у него было предложение из Франции. Понятно, что вы не назовете клуб, который предлагал ему контракт, но как вы оцените его перспективы перейти в европейский чемпионат? Подходит ли ему чемпионат Франции, или какая-то другая лига для него будет более удобной?

— Это Андрею решать, что ему больше подходит. Что касается предложений, я не слышал, не в курсе о тех предложениях, которые у него были. Конечно, они у него есть, он хороший и перспективный футболист. Как я уже говорил, что касается развития, каждый игрок должен сам выбирать тот путь, который он считает наиболее приемлемым для него. Понятно, что есть разные чемпионаты, разные стили, и не только чемпионаты, но и клубы, которые проповедуют тот или иной стиль. И тут каждый игрок, наверное, с помощью агента должен выбрать тот клуб, который подходит к стилю его игры, — сказал Семак.

В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Контракт игрока с петербуржцами действует до конца июня 2027 года.