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Андрей Мостовой: «Зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России, я удивился»

Виктория Кравченко
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Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о разнице в зарплате в чемпионатах Франции и России. Он заявил, что мог перейти в один из французских клубов, но отказался из-за финансовой стороны трансфера.

«Вариант с переходом во французский клуб был еще до продления контракта с «Зенитом». Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. На то было много причин, в том числе и травма.

Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой около 300 — 400 тысяч евро в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Футболист отметил, что команда, которая его приглашала, была по уравню, примерно, как «Гавр».

В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Контракт игрока с петербуржцами действует до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
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 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
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 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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