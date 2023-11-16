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Сегодня, 11:25

Семак ответил на вопрос о будущем Ренана в «Зените»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем защитника Роберта Ренана в клубе.

— Роберт Ренан не играет в РПЛ с августа и вряд ли доволен отсутствием игровой практики. При этом в матче последнего тура Кубка России с «Крыльями Советов» вы на пресс-конференции говорили о том, что он неуверенно вступал в единоборства, в целом не очень положительно отозвались о его игре. Рассчитываете ли вы на Ренана в этом сезоне и готовы ли отпустить его в аренду?

— Мы на всех игроков рассчитываем абсолютно в равной степени. Смотрим, кто как выглядит на тренировочных занятиях, как себя проявляет и в товарищеских, и в официальных матчах и из этого уже делаем выводы, кто играет. На сегодняшний день Нуралы Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но еще раз повторюсь, что Ренан — очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию, так же как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. Если будут предложения, опять же те, что устроят клуб и игрока, мы их будем рассматривать независимо от того, как много футболист играет или не играет. Еще раз повторюсь: каждый игрок должен хотеть играть в этой команде. Если есть какие-то вопросы, он всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером и найти решение, которое устроит всех.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний бразилец принял участие в 8 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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