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24 октября 2025, 16:00

Семак заявил, что Кассьерра и Адамов не примут участия в матче с «Динамо»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков команды не сможет выйти на поле в матче 13-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

Ранее нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра получил повреждение икроножной мышцы в игре 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Сообщалось, что колумбиец будет тренироваться по индивидуальной программе около четырех недель.

«По игрокам, которые не смогут принять участие в игре, — это Матео Кассьерра и Арсен Адамов, который тоже получил повреждение незначительное. Посмотрим, сколько займет времени его восстановление», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер ответил на вопрос по поводу процесса восстановления защитника Страхини Эраковича.

«Он с сегодняшнего дня работает в общей группе. Надеюсь, что форс-мажора никакого не будет и состояние позволит ему готовиться к матчу», — добавил специалист.

«Зенит» сыграет с «Динамо» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 октября. Питерская команда с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 16 баллов и восьмая строчка.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
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Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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