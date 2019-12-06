Семак ярко высказался об акции протеста фанатов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал акцию протеста болельщиков в ходе матча 19-го тура чемпионата России против «Динамо». На 40-й минуте встречи фанаты хозяев стали покидать трибуны стадиона.

— Сегодня вираж на 40-й минуте покинул стадион. Насколько трудно было без поддержки активных фанатов? И в целом что вы думаете по поводу этой акции протеста.

— Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог. Футбол — для болельщиков, они должны получать удовольствие. Это разовая акция, закон должен быть един. (Гоша Чернов)

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