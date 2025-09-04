Семак — о Зырянове: «Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что практически каждый день общается с Константином Зыряновым, которого недавно назначили на пост председателя правления клуба.

«Мы обсуждали какие-то рабочие моменты, которые возникают по тем или иным вопросам — насчет нынешней ситуации по трансферному окну, по вопросам организационного характера. Те моменты, которые сейчас требуют какой-то работы и понимания. Но в целом, конечно, мы практически каждый день общаемся.

Мы давно знакомы друг с другом, и если с моей стороны что-то нужно, конечно, я всегда, 24 часа в сутки, на связи. И я думаю, что Константин Георгиевич — футбольный человек, он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды в той или иной ситуации. Этим мы сейчас и занимаемся, решаем рабочие моменты», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменил на этом посту Александра Медведева.

Зырянов играл за «Зенит» в 2007-2017 годах, а Семак — в 2010-2013 годах.