Полузащитник ЦСКА Глебов рассказал, как его не взяли в академию «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов вспомнил, как проходил просмотр в академии «Краснодара».

— Чем ты не устроил «Краснодар»?

— Не объяснили. После трех дней мне сказали: «Спасибо, все». Я и сам в 12 лет не думал: «Вау, я в «Краснодаре», как круто». Для меня и в Челябинске был высокий уровень. Уже потом, после ЧМ-2018, ажиотажа вокруг футбола в моих глазах стало больше, — приводит слова Глебова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.