Семак высказался об участии «Зенита» в азиатской Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал перспективы выступления команды в азиатской Лиге чемпионов.

– Последнее время говорят, что в следующем сезоне российские клубы, занявшие в РПЛ первые два места, будут выступать в азиатской Лиге чемпионов. Насколько этот турнир интересен «Зениту» и лично вам?

– То, что касается турнира, не берусь комментировать. У нас сейчас идет борьба за первое место. Наша задача – выиграть чемпионат. В нынешнее время сложно что-либо прогнозировать.

После победы «Зенит» (55 очков) остался лидером турнирной таблицы Тинькофф РПЛ и увеличил отрыв от ближайшего преследователя, «Динамо», до трех очков.