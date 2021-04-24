Семак остался доволен разнообразием атак «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче 27-го тура российской премьер-лиги.
— В первом тайме команда старалась буквально завести мяч в ворота. Согласны ли вы с этим?
— Не согласен. У нас было достаточно дальних ударов, но команда соперника играла низко, не всегда получалось использовать свободные зоны. Мы атаковали разнообразно: создавали моменты и после «стандартов», и после быстрых атак, и позиционных.
— Что с Кравцовым?
— У него рассечение, нужно будет зашивать рану.
— Почему не выпускали Хотулева до травмы Кравцова?
— Потому что тот же Круговой в хорошей форме. Дуглас играет на этой позиции периодически. Правый центральный защитник у нас один, посмотрели Оздоева.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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