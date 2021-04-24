Семак остался доволен разнообразием атак «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче 27-го тура российской премьер-лиги.

— В первом тайме команда старалась буквально завести мяч в ворота. Согласны ли вы с этим?

— Не согласен. У нас было достаточно дальних ударов, но команда соперника играла низко, не всегда получалось использовать свободные зоны. Мы атаковали разнообразно: создавали моменты и после «стандартов», и после быстрых атак, и позиционных.

— Что с Кравцовым?

— У него рассечение, нужно будет зашивать рану.

— Почему не выпускали Хотулева до травмы Кравцова?

— Потому что тот же Круговой в хорошей форме. Дуглас играет на этой позиции периодически. Правый центральный защитник у нас один, посмотрели Оздоева.

(Гоша Чернов)