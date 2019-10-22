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Семак рассказал, у каких тренеров он учился

19:38
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, у каких специалистов он учился тренерской работе. По его словам, на него повлияли предыдущие рулевые «Зенита», а также Фабио Капелло, возглавлявший сборную России.

— У меня большой опыт работы с прекрасными тренерами на своем футбольном веку. В пору работы ассистентом мне посчастливилось работать с великими специалистами. Сложно выделить кого-то одного, но это, конечно, и Спаллетти, с которым я работал более тесно, Капелло, Луческу, Виллаш-Боаш.

С ними я работал бок о бок как тренер, но и моя предыдущая футбольная жизнь в качестве игрока связала меня с великими тренерами, у которых я что-то вспоминаю и перенимаю. Конечно, видоизменяя и подстраивая под те требования, которые диктует команда.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2628537.html

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