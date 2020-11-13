Семак рассказал о состоянии Малкома, Азмуна и Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет строиться подготовка команды во время паузы на матчи сборных.

— На что будете делать акцент во время паузы в чемпионате?

— Акценты всегда одинаковы — приводить игроков в хорошее функциональное состояние. В том числе тех, кто достаточно много пропустил. В то же время даем отдохнуть тем, кто много играл, чтобы сохранить игровой тонус на будущие матчи, которых будет много. График после паузы очень плотный, — приводит слова тренера сайт «Зенита».

— Сегодня не так много футболистов участвовали в занятии. Расскажите о тех, кого не было на поле.

— Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборными.

— Какова ситуация с Малкомом?

— Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.