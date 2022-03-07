Семак рассказал о перестановках футболистов во время матча с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

— Сможет ли «Зенит» вести конкурентоспособную трансферную политику при условии, что команда не попадает в еврокубки?

— Давайте решать вопросы по мере поступления. Предугадать что-либо сложно. Мы делаем то, что и должны делать. Будут новые вводные — будем реагировать. Пока, сами понимаете, планирование бесполезно.

— В начале второго тайма Дуглас Сантос играл в опорной зоне, а Барриос остался в двойке с Чистяковым. В чем была идея такой перестановки?

— Нам не хватало игрока. Нужно было развязать руки в завершающей фазе для Клаудиньо. Слева ему удобно играть, оттуда шло неплохое развитие — и от Кругового тоже. Мы перестроились в четыре защитника, подняли Дугласа, который хорош на мяче, выдвинули Клаудиньо. Когда мы забили, перестроились обратно, потому что «Уфа» стала играть острее.