Защитник «Зенита» Данила Круговой поделился эмоциями после дебютного гола в составе питерцев. Он стал автором победного мяча в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

— Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьезным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку. Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за «Зенит».

— Вы как будто сами очень удивились голу и не придумали никакого празднования.

— У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак праздновать — все-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлепали по голове бразильцы и Дзюба.

— Этот матч стал третьим для «Зенита» за восемь дней. Повлияло ли это на свежесть команды?

— Поначалу было легко, а в конце ноги немного подсели — было тяжеловато бежать и в атаку, и в оборону. Я решил действовать проще, играл ниже и меньше подключался к атаке, чтобы сзади «было ноль».

— Вчера «Динамо» свой матч проиграло, сегодня у «Зенита» была возможность уйти в отрыв на пять очков, стало ли этот дополнительной мотивацией?

— Да, я вчера смотрел этот матч, «Спартак» выиграл 2:0. Хорошо, что мы сегодня смогли уйти в отрыв, сейчас главное не останавливаться и не отдавать свои очки соперникам, выложиться на максимум и выиграть оставшиеся матчи.