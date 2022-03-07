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Сегодня, 19:18

Круговой: «Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит»»

Защитник «Зенита» Круговой прокомментировал дебютный гол в составе клуба из Санкт-Петербурга
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Зенита» Данила Круговой поделился эмоциями после дебютного гола в составе питерцев. Он стал автором победного мяча в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

— Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьезным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку. Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за «Зенит».

— Вы как будто сами очень удивились голу и не придумали никакого празднования.

— У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак праздновать — все-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлепали по голове бразильцы и Дзюба.

— Этот матч стал третьим для «Зенита» за восемь дней. Повлияло ли это на свежесть команды?

— Поначалу было легко, а в конце ноги немного подсели — было тяжеловато бежать и в атаку, и в оборону. Я решил действовать проще, играл ниже и меньше подключался к атаке, чтобы сзади «было ноль».

— Вчера «Динамо» свой матч проиграло, сегодня у «Зенита» была возможность уйти в отрыв на пять очков, стало ли этот дополнительной мотивацией?

— Да, я вчера смотрел этот матч, «Спартак» выиграл 2:0. Хорошо, что мы сегодня смогли уйти в отрыв, сейчас главное не останавливаться и не отдавать свои очки соперникам, выложиться на максимум и выиграть оставшиеся матчи.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-03-07-danil-krugovoy-seychas-glavnoe-ne-ostanavlivatsya.htm
Данил Круговой
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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П
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