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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:05

Семак про Ловрена: «Никаких новостей нет, он занимается реабилитацией»

Семак заявил, что Ловрен занимается реабилитацией и пока не готов тренироваться в общей группе
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника Деяна Ловрена.

— Что с Ловреном? Он повторит судьбу Ракицкого?

— Никаких новостей нет, он занимается реабилитацией. Других вопросов не существует. Все зависит от того, насколько быстро он поправится, чтобы присоединиться к команде. Пока он не готов тренироваться в общей группе по состоянию здоровья.

— Понятно, что «Уфа» всегда защищается низко и компактно. Как вы изначально пытались взломать оборону и что сказали команде в перерыве?

— Думаю, мы немножко неправильно держали структуру. Нам часто не хватало игрока, неправильные позиции занимали в завершающей фазе. Не хватало интенсивности открываний, скорости. И многие немного подустали, что особенно видно было в концовке.

Сегодня, 7 марта, «Зенит» победил «Уфу» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Уфа
Голы
Круговой, 50 (1:0), Малком, 67 (2:0)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел (Алип, 78) Клаудиньо Сутормин (Караваев, 46) Юри Алберту (Ерохин, 70) Малком (Мостовой, 86) Дзюба (Сергеев, 70)
Уфа
Беленов Плиев Йокич Журавлев Фищенко (Иванов, 81) Кабутов Тиагу Родригес (Емельянов, 71) Голубев (Никитин, 59) Мрзляк (Камилов, 71) Касинтура Саплинов (Ортис, 59)
Предупреждения
Клаудиньо 53’  -  Камилов 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Уфа
Деян Ловрен
0
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«Ахмат» — «Рубин: Уткин реализовал очередной штрафной

Семак рассказал о перестановках футболистов во время матча с «Уфой»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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