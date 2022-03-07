Семак про Ловрена: «Никаких новостей нет, он занимается реабилитацией»

Семак заявил, что Ловрен занимается реабилитацией и пока не готов тренироваться в общей группе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника Деяна Ловрена.

— Что с Ловреном? Он повторит судьбу Ракицкого?

— Никаких новостей нет, он занимается реабилитацией. Других вопросов не существует. Все зависит от того, насколько быстро он поправится, чтобы присоединиться к команде. Пока он не готов тренироваться в общей группе по состоянию здоровья.

— Понятно, что «Уфа» всегда защищается низко и компактно. Как вы изначально пытались взломать оборону и что сказали команде в перерыве?

— Думаю, мы немножко неправильно держали структуру. Нам часто не хватало игрока, неправильные позиции занимали в завершающей фазе. Не хватало интенсивности открываний, скорости. И многие немного подустали, что особенно видно было в концовке.

Сегодня, 7 марта, «Зенит» победил «Уфу» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.