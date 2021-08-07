Семак заявил, что схему с тремя защитниками рано считать рабочей для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2). Он рассказал о схеме с тремя защитниками.
— Вы в конце матча попробовали схему с тремя защитниками. Это вариант под Лигу чемпионов?
— Эта схема знакома Леше Сутормину. В концовке матча, когда появляется много фланговых передач и стандартных положений, Дима Чистяков, играющий хорошо вверху, помогает нам. Говорить о том, что схема рабочая — преждевременно. Но она есть.
— Возможен ли переход «Зенита» на игру с одним форвардом?
— Нужно верно оценивать состояние наших футболистов для выбора оптимальной схемы. Нужно ставить игроков, которые лучше готовы. Конкуренция — это хорошо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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