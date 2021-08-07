Семак заявил, что схему с тремя защитниками рано считать рабочей для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2). Он рассказал о схеме с тремя защитниками.

— Вы в конце матча попробовали схему с тремя защитниками. Это вариант под Лигу чемпионов?

— Эта схема знакома Леше Сутормину. В концовке матча, когда появляется много фланговых передач и стандартных положений, Дима Чистяков, играющий хорошо вверху, помогает нам. Говорить о том, что схема рабочая — преждевременно. Но она есть.

— Возможен ли переход «Зенита» на игру с одним форвардом?

— Нужно верно оценивать состояние наших футболистов для выбора оптимальной схемы. Нужно ставить игроков, которые лучше готовы. Конкуренция — это хорошо.