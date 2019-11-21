Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто может не сыграть с «Рубином» в 17-м туре РПЛ. Встреча пройдет в субботу, начало — в 14.00.

— У Шатова есть повреждение, остальные в той или иной степени будут готовы сыграть с «Рубином». Вопрос по Юрию Жиркову, который не работает сегодня. Завтра вернуться в расположение команды други игроки и поймем, кто будет готовиться, — сказал Семак.

— Магомед Оздоев получил от игрока сборной Сан-Марино сильный удар. Что с ним? И что вы думаете по поводу того, что судья не удалил нарушителя?

— У него ушиб, но это не помешает ему сыграть с «Рубином». А по поводу удаления, решения принимает арбитр, руководствуясь правилами. Если считают фол умышленным, удаляют. Если неумышленная — предупреждают. Обсуждать действия судьи не хочется.

— Что с Луневым?

— К сожалению, восстановление проходит не так, как хотелось бы. Он не тренируется вместе с командой. Посмотрим в ближайшее время, сможет ли он помочь до конца этой части сезона. (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр