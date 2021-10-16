Семак рассказал, что помешало «Зениту» выиграть у «Арсенала» в Туле
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (1:2).
— Перед матчем поле не полили. Насколько серьезно это повлияло на результат?
— Это футбольные хитрости. Мяч на таком поле, несмотря на видимую идеальность, очень сильно дробит, и, конечно, это мешает команде, которая больше на мяче, которая создает, и, наоборот, помогает контратакующей команде.
— Что можно было бы сделать в эпизоде с первым голом в ворота Крицюка, чтобы его избежать?
— Много чего можно было сделать. Естественно, как любой гол, это цепь ошибок. Конечно, и Леша Сутормин упустил игрока, и Диме Чистякову не надо было встречать игрока, а надо было изначально садиться ниже и перекрывать передачу на Давиташвили. Это уже окончательная фаза, а что касается фазы, которая привела к этому моменту, — там была доля случайности, когда мяч удачно отскочил для команды соперника.
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