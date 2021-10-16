Реакция болельщиков на поражение «Зенита» от «Арсенала»: «Главное, чтобы Ловрен играл против России за Хорватию»
Болельщики «Зенита» отреагировали на поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в выездном матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
StephenFenton88: «Пожалуй, сейчас у вас было бы больше шансов в матче против другого «Арсенала».
Might have more chance currently at the «other» one ?— Stephen Fenton (@StephenFenton88) October 16, 2021
Ultromarin: «Главное, чтобы Ловрен играл против сборной России за Хорватию».
? Главное что бы Ловрен играл против сборной России за Хорватию.— Дмирий (@Ultromarin) October 16, 2021
Tolchainov: «Надеюсь, Ловрена и Крицюка в этом сезоне мы больше не увидим в составе. Два брата-акробата».
Надеюсь Ловрена и Крицюка в этом сезоне мы больше не увидим в составе. Два брата-акробата.— Ivan Tolchainov (@tolchainov) October 16, 2021
Deuterium2H: «Ну, как с «Сочи», все понятно».
Ну, как с Сочи, всё понятно.— Сергей Андреев (@Deuterium2H) October 16, 2021
Qwertsas123: «Ждем комментарии Орлова».
Ждём комментарии Орлова ?— деньги в бидоне (@qwertsas123) October 16, 2021
Несмотря на второе поражение подряд, «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 11 матчах.
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