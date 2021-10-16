Реакция болельщиков на поражение «Зенита» от «Арсенала»: «Главное, чтобы Ловрен играл против России за Хорватию»

Болельщики «Зенита» отреагировали на поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в выездном матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

StephenFenton88: «Пожалуй, сейчас у вас было бы больше шансов в матче против другого «Арсенала».

Might have more chance currently at the «other» one ? — Stephen Fenton (@StephenFenton88) October 16, 2021

Ultromarin: «Главное, чтобы Ловрен играл против сборной России за Хорватию».

? Главное что бы Ловрен играл против сборной России за Хорватию. — Дмирий (@Ultromarin) October 16, 2021

Tolchainov: «Надеюсь, Ловрена и Крицюка в этом сезоне мы больше не увидим в составе. Два брата-акробата».

Надеюсь Ловрена и Крицюка в этом сезоне мы больше не увидим в составе. Два брата-акробата. — Ivan Tolchainov (@tolchainov) October 16, 2021

Deuterium2H: «Ну, как с «Сочи», все понятно».

Ну, как с Сочи, всё понятно. — Сергей Андреев (@Deuterium2H) October 16, 2021

Qwertsas123: «Ждем комментарии Орлова».

Ждём комментарии Орлова ? — деньги в бидоне (@qwertsas123) October 16, 2021

Несмотря на второе поражение подряд, «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 11 матчах.