Контрольный матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» отменен

Матч «Крыльев Советов» и «Ботева» не состоится, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«Ботев» известил «Крылья Советов» о том, что он не сможет принять участия в контрольном матче 22 января, так как в болгарской команде у большого количества игроков выявлена высокая температура.

24 января самарская команда проведет игру против сербскго «Единства». Матч начнется в 12:00 мск.