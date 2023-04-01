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Семак о вызове Ренана в сборную Бразилии: «В середине сезона терять игрока для нас — не очень хорошо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о вызове защитника Роберта Ренана в молодежную сборную Бразилии.

— Роберт Ренан вызван в молодежную сборную Бразилии, причем сбор пройдет во второй половине апреля. Точно ли «Зенит» отпустит Ренана и какова вероятность, что он пропустит матч «Зенита»?

— На сегодняшний день вызов не приходил в клуб, насколько я знаю. Если он придет, мы уже будем смотреть, насколько обязаны или не обязаны его отпускать, что касается юридических аспектов. В середине сезона в период самых важных матчей терять игрока для нас — не очень хорошо. Будем отталкиваться от возможностей его оставить. Если такой не будет, что делать. Есть и другие игроки, которые выйдут и будут играть, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года. После этого бразилец прилетел в расположение «Зенита».

Сергей Семак
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Локомотив
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1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
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