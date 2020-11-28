Семак пожаловался на поле после матча «Арсенал» — «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (0:0) отметил, что команда не смогла реализовать моменты.
— Начали неплохо, но чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было достаточно, — отметил Семак в эфире телеканала Матч Премьер. — С реализацией было сложней.
Пока поле держало, комбинировать было проще. Потом поле поехало. Было много борьбы, в том числе борьбы с полем. Старались победить, но нужно забивать, чтобы выигрывать. Обидные два очка. Жалко, что теряем очки, когда этого делать не нужно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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