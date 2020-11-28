Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (0:0) отметил, что команда не смогла реализовать моменты.

— Начали неплохо, но чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было достаточно, — отметил Семак в эфире телеканала Матч Премьер. — С реализацией было сложней.

Пока поле держало, комбинировать было проще. Потом поле поехало. Было много борьбы, в том числе борьбы с полем. Старались победить, но нужно забивать, чтобы выигрывать. Обидные два очка. Жалко, что теряем очки, когда этого делать не нужно.