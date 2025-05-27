Семак: «Серия чемпионств подряд не может продолжаться бесконечно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, в каком настроении в команде отметили столетний юбилей питерского клуба.

— Тяжело праздновать юбилей клуба на следующий день после проигранного чемпионства?

— Конечно, переживания от неудачи есть. Но это спорт. В нем невозможно все время побеждать. Так что поражения — это часть нашей работы. Серия чемпионств подряд не может продолжаться бесконечно — рано или поздно она заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше. Мы хотели снова стать первыми, но теперь нужно сделать правильные выводы из этой неудачи и двигаться вперед.

— Атмосфера на праздновании 100-летия скрасила горечь от поражения?

— Этот юбилей — грандиозное событие. Хочется поблагодарить клуб, что так все организовал. Мы все счастливы быть причастными к истории «Зенита» и отпраздновать такую знаменательную дату вместе с нашими болельщиками и ветеранами команды разных лет. Вы сами видели, сколько зрителей пришло на трибуны «Газпром Арены» на Матч легенд, посвященный 100-летию (встречу посетило более 50 тысяч человек. — Прим. «СЭ»). Нам всем повезло играть и работать в «Зените» — при таких болельщиках, в таком прекрасном городе. Сделаем все, чтобы в будущем порадовать их новыми победами.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.