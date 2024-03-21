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21 марта, 11:33

Семак — о переносе 21-го тура РПЛ: «Не мы принимаем решения»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о переносе 21-го тура РПЛ на апрель.

— Товарищеские матчи в международную паузу для «Зенита» вещь привычная. Но этот перерыв получился чуть больше из-за переноса тура. Выросла ли от этого ценность этой встречи для команды с точки зрения поддержания игрового тонуса?

— Скорее, наоборот. Мы только возобновили чемпионат и такая продолжительная пауза, конечно, не на пользу команде. К большому сожалению, эту игру перенесут на апрель, а там достаточно плотный график будет, достаточно сложные несколько матчей, когда придется играть через два дня. Учитывая переезды, конечно, это усложнит наш календарь. Что касается матчей в паузе, это для нас прекрасная возможность тем игрокам, которые не получают достаточно игровой практики в чемпионате и Кубке России, сейчас доказать, проявить себя для того, чтобы конкурировать за место в стартовом составе. Плюс любой международный матч для нас очень важен не только для нас, но и для нашей страны, наших клубов. Я рад, что у нас есть возможность посетить Белград и сыграть с очень хорошей командой.

— Если не секрет, как отдохнули вы в эту паузу? Когда вы готовили «Зенит» зимой, было ли известно, что тур перенесут или для вас это была неожиданность?

— Нет, конечно, не знали, что этот тур перенесут. Вы же прекрасно понимаете, что буквально вчера или позавчера узнали расписание матчей, появился окончательный календарь. До последнего все время ждем. Конечно, не очень приятно, на мой взгляд можно было найти даты, чтобы сыграть в это время. Но не мы принимаем решения.

Матчи 21-го тура РПЛ были перенесены в связи с выборами президента России, которые прошли с 15 по 17 марта 2024.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

 18 1 5
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