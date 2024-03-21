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21 марта, 11:38

Семак: «Надеюсь, Караваев будет готов сыграть с «Црвеной Звездой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой».

— Вячеслав Караваев пропустил некоторое время, восстановился и снова получил травму. Как его состояние, когда он сможет играть?

— Надеюсь, что он готов будет играть послезавтра. Посмотрим, насколько он готов, потому что этот игрок важный для нас, естественно. Мы ждем его возвращения. Сейчас посмотрим, в каком состоянии он находится. Думаю, учитывая плотность календаря, нам нужны все игроки, которые у нас есть.

— Иван Сергеев и Матео Кассьерра в своих сборных, оба центральные нападающие. В матче против «Црвены Звезды» кто главный претендент на эту позицию? Повлечет ли это изменение в изменениях в схеме?

— Посмотрим. Думаю, не повлечет изменение схемы. Посмотрим по тем игрокам, кому нужно давать игровую практику. И исходя из этого будем выбирать тактическую схему, по которой будем играть. Что касается вариантов замен, у нас их достаточно: может сыграть Изидор, может сыграть Мантуан. Думаю, и Ерохин может сыграть. Так что есть, кому играть.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

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