Слуцкий не планирует менять игровую схему «Рубина» на матч с «Зенитом»
16:27
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита».
«Сложно менять схему в этой ситуации, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — У нас на скамейке в основном фланговые игроки. По существу игрок середины поля в запасе только Степан Суриков, у которого нет опыта игры в премьер-лиге. Нам сложно будет поменять схему».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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