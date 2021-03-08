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Слуцкий не планирует менять игровую схему «Рубина» на матч с «Зенитом»

16:27
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита».

«Сложно менять схему в этой ситуации, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — У нас на скамейке в основном фланговые игроки. По существу игрок середины поля в запасе только Степан Суриков, у которого нет опыта игры в премьер-лиге. Нам сложно будет поменять схему».

Трансляция матча «Рубин» — «Зенит»

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