Слуцкий не планирует менять игровую схему «Рубина» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита».

«Сложно менять схему в этой ситуации, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — У нас на скамейке в основном фланговые игроки. По существу игрок середины поля в запасе только Степан Суриков, у которого нет опыта игры в премьер-лиге. Нам сложно будет поменять схему».

Трансляция матча «Рубин» — «Зенит»