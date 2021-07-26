Семак обратился к Дриусси: «Спасибо за все. Человек с большим сердцем!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попрощался с нападающим Себастьяном Дриусси, который покидает петербургский клуб.

«Спасибо за все. Человек с большим сердцем!» — написал Семак в Instagram, продемонстрировав футболку Дриусси с его автографом.

Сергей Семак. Фото Instagram

В составе «Зенита» 25-летний Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга аргентинский футболист трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.