Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России подвел итоги встречи и не стал отвечать на вопрос о документальном фильме о детях-альбиносах, который планируют снять Сергей и его супруга Анна.

— В группе Лиги чемпионов у «Зенита» непростая ситуация. Нужна ли команде дополнительная мотивация?

— Нет дополнительная не нужна. Мы лишь должны делать свою работу. В группе ситуация сложная, не все от нас зависит. Но ребята набрали семь очков — уже молодцы, ведь «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов после длительного перерыва.

— Ваша супруга анонсировала съемки фильма в Африке о детях вместе с вами. Расскажите об этом подробнее.

— Все вопросы — к супруге, свяжитесь, она с удовольствием ответит на ваши вопросы, а у меня другая работа. И то, где я провожу отпуск, мое личное дело.

— Есть понимание, кто поедет на сборы из молодежи?

— Думаю Мусаев и Прохин, скорее всего, поедут на первый сбор, по остальным будем смотреть. (Гоша Чернов)

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