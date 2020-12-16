Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1). Команда из Санкт-Петербурга ушла на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата.

«Сегодня все получилось с точки зрения качества игры и результата, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Закончили год на хорошей ноте.

Многие клубы столкнулись со сложностями и трудностями. Нужно проанализировать неудачи и двигаться дальше, чтобы становится сильнее. Есть возможность перевести дух. Такого сложного графика в практике еще не было.

Хорошо сегодня прессинговали, разобрались по игрокам. Быстро перестраивались на те изменения, что вносили спартаковцы. Создали достаточно моментов и выглядели лучше.

Автогол Ловрена? Лунев не ожидал такого момента. Ошибка. Но команда правильно отреагировала».