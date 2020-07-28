Семак не считает невыход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов катастрофой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов. Петербургский клуб занял последнее место в группе с такими командами, как «Лион», «Лейпциг» и «Бенфика».

— С какой стати это катастрофа? — цитирует Семака Sports.ru. — Мы выступили достаточно средне — две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас — мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно.

Единственный минус — второй тайм с «Бенфикой». К сожалению, мы играли в усеченном составе, а вылет любого игрока из обоймы очень чувствуется.

Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое — можно было бы о чем-то говорить. Это мое мнение, я его никому не называю.

— Для вас возможна катастрофа в футболе?

— Нет. Катастрофа — это что-то гораздо более серьезное. Футбол — игра. Конечно, бывают бурные эмоции, расстройства, иногда очень глубокие. Но это не конец жизни.