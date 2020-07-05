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Семак назвал решающий момент в чемпионском матче с «Краснодаром»

5 июля 2020, 23:29
Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (4:2), которая принесла его команде золото чемпионата, отметил, что в первом тайме питерцы сыграли ниже своих возможностей.

— Решающий момент — пенальти отраженный Луневым, — сказал Семак. — Очень важный момент. В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей. Наша игра смотрелась неважно. Перестроились во втором тайме, смогли забить, контролировать ход матча. Ротация? Посмотрим состояние игроков, которые были на поле.

— Что вы изменили в команде в лучшую сторону после Манчини и Луческу?

— Я не берусь обсуждать моих коллег, они профессионалы. Каждый занимается своим делом и выполняет работу хорошо. А наши ребята молодцы. Те эмоции, которые есть, говорят о том, что команда хочет выигрывать. (Екатерина Потапова)

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