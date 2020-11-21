Семак намерен оставить Ловрена капитаном «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока намерен оставить Деяна Ловрена в роли капитана команды.
— Останется ли Ловрен капитаном «Зенита» во всех матчах до конца года?
— Посмотрим. Прошлую игру выиграли, провели хороший матч. Зачем что-то менять? — приводит слова Семака сайт «Зенита».
Изначально капитаном «Зенита» был Артем Дзюба. Но после скандала с интимным видео футболиста, которое попало в сеть, он был лишен капитанской повязки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-21-sergey-semak-budem-vosstanavlivatsya-i-gotovitsya-k-sleduyushchemu-matchu.htm
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