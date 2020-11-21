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Семак намерен оставить Ловрена капитаном «Зенита»

19:02
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока намерен оставить Деяна Ловрена в роли капитана команды.

— Останется ли Ловрен капитаном «Зенита» во всех матчах до конца года?
— Посмотрим. Прошлую игру выиграли, провели хороший матч. Зачем что-то менять? — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Изначально капитаном «Зенита» был Артем Дзюба. Но после скандала с интимным видео футболиста, которое попало в сеть, он был лишен капитанской повязки.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-11-21-sergey-semak-budem-vosstanavlivatsya-i-gotovitsya-k-sleduyushchemu-matchu.htm

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