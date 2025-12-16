Семак, Мусаев и Талалаев номинированы на награду лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре

РПЛ объявила номинантов на награду лучшему тренеру по итогам ноября и декабря.

В список вошли Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика»), Заур Тедеев («Акрон»).

После 18 туров «Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе место с 39 очками занимает «Зенит», на третьей строчке располагается «Локомотив» с 37 очками.

«Балтика» с 35 очками занимает пятую строчку, «Акрон» с 21 очком — девятый.