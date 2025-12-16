Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Юрий Семин назвал самого талантливого игрока, с которым работал

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Семин в интервью «СЭ» сравнил по уровню таланта Алексея Батракова, Марата Измайлова и Хвичу Кварацхелию.

— Как вам нынешнее поколение команды во главе с Алексеем Батраковым?

— Леша — молодец! Держит марку. Его не накрыл синдром второго сезона. Многие думали, что и Пиняев будет играть на таком уровне, но сегодня у Сергея что-то не получается. Посмотрим, как у него дальше пойдет.

— А кого из ваших прежних игроков напоминает Батраков?

— Никого. У него своя манера. Видно, что трудяга, не дает себе поблажек. Увы, сейчас многие молодые игроки, только добившись каких-то успехов, уже считают, что всего достигли, и сбавляют обороты — тут не добежал, там не дотянулся... В итоге быстро скисают. Вот Батраков не из таких — рвется играть, расти!

— У Лоськова был такой же характер?

— Считаю, те наши футболисты, которые долго шли вторыми после «Спартака», были очень самолюбивыми, жадными до побед, жили игрой. И у них многое сложилось — Гуренко уехал в Италию, Горлукович — в Германию, Овчинников и Измайлов — в Португалию, Билялетдинов — в Англию. Кстати, Аленичев тоже у нас начинал. А в итоге выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Потому что они любили футбол, а не себя в футболе. Если нынешняя молодежь поймет, что надо постоянно развиваться, то все у нее получится. И ни один тренер или агент никого из них никуда не двинет, если не будут сами рваться в игру и пахать! Пример тому — Кисляк, Глебов, тот же Батраков. Дай бог, чтобы они не остановились.

— Марат Измайлов — самый большой талант, с которым довелось работать?

— Самый одаренный — Хвича Кварацхелия. По нему сразу было понятно: талант невероятный! Но в начале карьере он, кроме обводки, ничего не делал, хотя дриблинг — выдающийся! Очень умный футболист, который умеет слушать тренера. В «Наполи» к нему предъявлялись одни требования, в «ПСЖ» — другие. Но он везде на ведущих ролях. А когда недолго выступал за батумское «Динамо», то не строил из себя звезду. Не просил всех играть на него, а работал на команду. И собирал в Грузии полные стадионы. Тренеры менялись, а он рос и шел вперед.

Марат Измайлов — безусловно, очень талантливый футболист, неординарный! Но он все-таки не обладал таким здоровьем, как Хвича, и часто травмировался.

— Как же получилось так, что «Локомотив» упустил Хвичу?

— А вы спросите об этом у тех, кто принимал решения по Хвиче. Если только найдете этих руководителей... Я же скажу, что мое мнение не стали учитывать. Жаль... Он все равно уехал бы в Европу. Но только из «Локомотива»!

Юрий Семин.«Играю в теннис, осваиваю падел, летаю на матчи «Челси» и «Арсенала». Юрий Семин — о Батракове, Станковиче и Кордобе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Марат Измайлов
Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
От того самого видео до «тренеришки», конфликта с Карпиным и украденных 23 тысяч рублей. Главные скандалы в карьере Артема Дзюбы
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
Популярное видео
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семин о Станковиче: «Оказался не готов к давлению. «Спартак» и без тренера может быть шестым»

Семак, Мусаев и Талалаев номинированы на награду лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости