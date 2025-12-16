Юрий Семин назвал самого талантливого игрока, с которым работал
Юрий Семин в интервью «СЭ» сравнил по уровню таланта Алексея Батракова, Марата Измайлова и Хвичу Кварацхелию.
— Как вам нынешнее поколение команды во главе с Алексеем Батраковым?
— Леша — молодец! Держит марку. Его не накрыл синдром второго сезона. Многие думали, что и Пиняев будет играть на таком уровне, но сегодня у Сергея что-то не получается. Посмотрим, как у него дальше пойдет.
— А кого из ваших прежних игроков напоминает Батраков?
— Никого. У него своя манера. Видно, что трудяга, не дает себе поблажек. Увы, сейчас многие молодые игроки, только добившись каких-то успехов, уже считают, что всего достигли, и сбавляют обороты — тут не добежал, там не дотянулся... В итоге быстро скисают. Вот Батраков не из таких — рвется играть, расти!
— У Лоськова был такой же характер?
— Считаю, те наши футболисты, которые долго шли вторыми после «Спартака», были очень самолюбивыми, жадными до побед, жили игрой. И у них многое сложилось — Гуренко уехал в Италию, Горлукович — в Германию, Овчинников и Измайлов — в Португалию, Билялетдинов — в Англию. Кстати, Аленичев тоже у нас начинал. А в итоге выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Потому что они любили футбол, а не себя в футболе. Если нынешняя молодежь поймет, что надо постоянно развиваться, то все у нее получится. И ни один тренер или агент никого из них никуда не двинет, если не будут сами рваться в игру и пахать! Пример тому — Кисляк, Глебов, тот же Батраков. Дай бог, чтобы они не остановились.
— Марат Измайлов — самый большой талант, с которым довелось работать?
— Самый одаренный — Хвича Кварацхелия. По нему сразу было понятно: талант невероятный! Но в начале карьере он, кроме обводки, ничего не делал, хотя дриблинг — выдающийся! Очень умный футболист, который умеет слушать тренера. В «Наполи» к нему предъявлялись одни требования, в «ПСЖ» — другие. Но он везде на ведущих ролях. А когда недолго выступал за батумское «Динамо», то не строил из себя звезду. Не просил всех играть на него, а работал на команду. И собирал в Грузии полные стадионы. Тренеры менялись, а он рос и шел вперед.
Марат Измайлов — безусловно, очень талантливый футболист, неординарный! Но он все-таки не обладал таким здоровьем, как Хвича, и часто травмировался.
— Как же получилось так, что «Локомотив» упустил Хвичу?
— А вы спросите об этом у тех, кто принимал решения по Хвиче. Если только найдете этих руководителей... Я же скажу, что мое мнение не стали учитывать. Жаль... Он все равно уехал бы в Европу. Но только из «Локомотива»!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1