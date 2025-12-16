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Спортивный юрист Зайцев: «Сейчас для РФС неплохой момент еще раз обратиться в УЕФА и ФИФА»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил «СЭ» на вопрос о шансах российских сборных и клубов на допуск к международным турнирам.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Запроса от РФС на текущий момент нет, но это не значит, что работа не ведется. Может быть, она ведется, просто РФС не обращался по этому поводу. Мне кажется, что сейчас неплохой момент, чтобы как минимум еще раз обратиться в УЕФА и ФИФА, ссылаясь на существующие прецеденты в других видах спорта. Тем более, мы видим, что сейчас МОК свои рекомендации международным федерациям смягчил. И, может быть, те же ФИФА и УЕФА в ближайшее время сами сделают первый шаг навстречу. Если вы помните, то УЕФА уже пытался вернуть детские команды. В той ситуации это было тяжело, но сейчас, возможно, будут какие-то шаги. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки», — сказал Зайцев «СЭ».

11 декабря исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских возрастных категориях с флагом и гимном. 14 декабря сообщалось, что УЕФА не планирует менять позицию по санкциям против России, несмотря на рекомендации МОК.

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Семин: «Краснодар» стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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