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Семак и воспитанники академии «Зенита» поучаствуют в «балетной тренировке» Михайловского театра

13:47
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и футболисты академии сине-бело-голубых приглашены на открытый урок звезды балета Ивана Васильева в Михайловском театре.

— Мы благодарны Ивану Васильеву, труппе и администрации Михайловского театра за приглашение на открытый урок, — приводит пресс-служба Михайловского театра слова Семака. — У футбола и балета на самом деле больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это и высокая конкуренция в профессии, и тяжелый, зачастую титанический труд с серьёзными физическими нагрузками. Даже композитор и большой фанат Дмитрий Шостакович называл футбол балетом для масс. Здорово, что наши сферы становятся ближе — нам есть чему поучиться у коллег, ведь не секрет, что российская школа балета является лучшей в мире.

Дополнительная информация:

https://mikhailovsky.ru/press/release/baletnyy_urok_v_mikhaylovskom_teatre_uvidyat_futbolisty_zenita/

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