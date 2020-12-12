Семак: «Худшие опасения по травме Кержакова не оправдались»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (3:1). По словам специалиста, голкипер команды Михаил Кержаков пропускал игру из-за травмы на тренировке.
— Уже не первый матч Вендел выходит на месте левого полузащитника. Почему вы ставите его на фланг? Какие его качества вы хотите использовать на фланге?
— Это номинальная позиция. В большей степени он должен играть в центре. Выбор фланговых не такой большой, кому-то приходится закрывать.
— Почему Кержакова не было в заявке? Кто сыграет в воротах со «Спартаком»?
— На предыгровой тренировке он получил травму, но худшие опасения не оправдались. Однако повреждение есть, игру со «Спартаком» он пропустит.
(Гоша Чернов)
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