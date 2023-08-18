Семак: «Азмун — прекрасный футболист, но по поводу разговоров о переходе у меня нет комментариев»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном возвращении экс-форварда петербуржцев Сердара Азмуна.
— Работа по трансферам ведется постоянно, и мы смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру. Это безостановочный процесс. Сердар — прекрасный футболист, но по поводу всех этих разговоров у меня нет никаких комментариев.
— Почему не играют Коваленко и Адамов?
— Коваленко хорошо работает, но он пришел после травмы, ему потребовалось время. Сейчас он выглядит хорошо. То, что он не выходит в матчах РПЛ, связано с большим количеством борьбы. Для него это не самое лучшее, Саша — игрок умный, который хорошо работает с мячом, а нам требовались игроки, участвующие в единоборствах. А Адамов поздно пришел, ему нужно адаптироваться под тренировочный процесс. Как только Денис будет готов, мы его увидим.
— Кто принимает окончательное решение по вратарям?
— За результат отвечает главный тренер, решение принимает тоже он. Мнение тренеров вратарей, их участие в тренировочном процессе очень важно для меня, но окончательное решение всегда принимает главный тренер.
В августе появилась информация, что Азмун может вернуться в петербургский клуб. По информации Sport24, «Зенит» планирует предложить немецкой команде 5 миллионов евро за переход нападающего. Однако, как отмечают иностранные СМИ, руководство «Байера» хочет заработать 10 миллионов евро на трансфере Азмуна.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0