Селюк высказался о проблемах трансферной политики российских клубов

Футбольный агент Дмитрий Селюк обсудил проблемы трансферной политики российских клубов.

«В «Динамо» часть игроков пришли по 4-5 миллионов, а Нене с Конате, которые пришли бесплатно в «Ахмат» из них сделали клоунов. Проблема в том, что тратятся деньги не инвесторов. Это деньги из бюджета корпорации, бюджета региона и так далее. Покупают игрока где-то, откат себе — это позиция большинства клубов в России. «Ахмат» берет игрока бесплатно, например, Конате. И сегодня они могут его продать больше чем за 1,5 миллиона евро. Они ничего не потратили, только заработали. Просто и по-честному. А какой-то клуб купил, например, Шамара за восемь. Просто для того, чтобы кто-то заработал тут два, там один миллион. А правильный подход — взять подешевле или бесплатно и продать дороже. И заработать, а не потерять много миллионов, чтобы кто-то получил хороший откат. Проблема в том, что люди, управляющие клубами, экономически не подкованы. Они знают, как тратить, как воровать. Как зарабатывать они не знают», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.