Селюк уверен, что у Абаскаля есть проблемы с российскими игроками в «Спартаке»

Российский агент Дмитрий Селюк выделил проблемы в московском «Спартаке».

«Конфликт в «Спартаке» безусловно существует, это ясно. Тут дело не в Соболеве, он пре пришел на завтрак или куда-то опоздал. За это есть определенное наказание, так это нормально. То, что у Абаскаля есть проблемы с российскими игроками, это точно. С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались. Я не имею в виду конкретного футболиста. Они получают деньги, которые в Европе они не получали бы. А у нас получают миллионы», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с 19 октября.

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.