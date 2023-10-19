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Сегодня, 14:37

Тормена рассказал об отношении к негативным комментариям по поводу своего перехода в клубы РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал об отношении к негативным комментариям по поводу своего перехода в российский клуб.

«Я не очень обращаю внимание на такие вещи. Это политические проблемы, которые не должны мешать футболу. Я больше думал о том, что мы можем выигрывать титулы. Это же классно — пытаться вписать свое имя в историю клуба», — приводит слова Тормена Metaratings.ru.

27-летний бразилец присоединился к «Краснодару» в августе 2023 года. За клуб он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/tormena-o-perekhode-v-krasnodar-politicheskie-problemy-ne-dolzhny-meshat-futbolu-296450/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Витор Тормена
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Садулаев не сыграет за «Ахмат» до конца года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

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