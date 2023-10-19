Тормена рассказал об отношении к негативным комментариям по поводу своего перехода в клубы РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал об отношении к негативным комментариям по поводу своего перехода в российский клуб.

«Я не очень обращаю внимание на такие вещи. Это политические проблемы, которые не должны мешать футболу. Я больше думал о том, что мы можем выигрывать титулы. Это же классно — пытаться вписать свое имя в историю клуба», — приводит слова Тормена Metaratings.ru.

27-летний бразилец присоединился к «Краснодару» в августе 2023 года. За клуб он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.