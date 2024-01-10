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Сегодня, 13:14

Селюк сообщил, что Конате зимой не уйдет из «Ахмата»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем форварда из Буркина-Фасо.

«До лета Конате останется в «Ахмате», это решенный вопрос. «Ахмат» принял решение оставить его, чтобы он мог помочь команде поправить ситуацию в таблице. Конате — один из лидеров команды. У нас хорошие отношения с «Ахматом», мы приняли то решение, которое устроило всех», — цитирует агента «РБ Спорт».

Текущее соглашение Конате с грозненским клубом истекает летом 2024 года.

Ранее спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим из Буркина-Фасо.

26-летний Конате в этом сезоне провел 22 матча за «Ахмат» во всех турнирах и забил 7 голов.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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