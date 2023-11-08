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Селюк: «Предлагал Салаи в РПЛ за 1,8 миллиона, никто не взял, а потом «Зенит» давал за него 20 миллионов»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансферах, от которых отказались команды РПЛ.

По словам специалиста, летом российские клубы не взяли бесплатно полузащитника «Селтика» Исмаилу Соро, а до этого не захотели покупать венгра Аттилу Салаи за 1,8 миллиона евро.

«Я предлагал полузащитника «Селтика» Соро в многие российские клубы бесплатно. Хотя до этого он был одним из лучших в Португалии, играл за «Ароку», которая вышла в еврокубки. Но российские клубы не берут бесплатно — только за 10 миллионов. Поэтому он перешел в «Бейтар Иерусалим». Надеюсь, скоро там возобновится чемпионат. Был еще случай с венгерским защитником Салаи: он тогда играл в Венгрии, и я предлагал его российским клубам за 1,8 миллиона евро. Никто не взял. В итоге он перешел за 2,2 миллиона в «Фенербахче» и до сих пор там играет. Потом уже «Зенит» хотел его взять чуть ли не за 20 миллионов, но его не продали», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Соро является воспитанником ивуарийского «Муссу». За «Селтик» 25-летний футболист выступал с 2020 по 2023 год. В сентябре полузащитник присоединился к «Бейтару».

Салаи в начале 2021 года подписал контракт с «Фенербахче» на 4,5 года. Всего за турецкую команду 25-летний защитник провел 117 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-selyuk-predlagal-salai-v-rpl-za-1-8-mln-nikto-ne-vzyal-a-potom-zenit-daval-za-nego-20-mln/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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