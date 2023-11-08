Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Сенников полагает, что в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, какая команда будет лидером после 15-го тура РПЛ.

«Зенит» постепенно догоняет «Краснодар», перед очным матчем между командами будет минимальная разница в очках. Краснодарцы тоже подходят к ответному матчу в интересной форме. «Зенит» с теми же «Крыльями Советов» в Кубке России играл очень тяжело. Думаю, в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит». Команда играет дома, это уже неплохой шанс. У «Краснодара» более сложный график, до Санкт-Петербурга тяжело добираться», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

После 14 туров лидером чемпионата России является «Краснодар» с 31 очком. «Зенит» идет на втором месте (29). Тройку сильнейших замыкает ЦСКА (24).

«Краснодар» и «Зенит» 11 ноября проведут встречу в Санкт-Петербурге в рамках 15-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005437577_sennikov_v_rpl_posle_15_turov_budet_lidirovat_zenit
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
«Вашингтон» поместил форварда Бэкстрема в долгосрочный список травмированных
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Гранат: «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы, это ошибки команды и тренера»
Силкин: «Краснодар» поборется за чемпионство, это тренерская команда»
Мажич выступил с лекцией о правилах игры для команд «Зенита»
Мендес: «Скучаю по Медине и Карраскалю, в ЦСКА у нас успели сформироваться очень теплые отношения»
Тарханов назвал самую сильную скамейку запасных в чемпионате России
Газзаев: «У «Зенита» — Вендел, Клаудиньо, Барриос, у «Краснодара» — Кордоба, Сперцян, Кривцов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк: «Предлагал Салаи в РПЛ за 1,8 миллиона, никто не взял, а потом «Зенит» давал за него 20 миллионов»

Гранат: «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы, это ошибки команды и тренера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости