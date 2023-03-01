Селюк — о словах Дзюбы про агентов: «Видимо, он немного недопонимает, ему надо прочитать пару книжек»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который назвал злом агентов в российском футболе.

«Дзюбе просто не повезло с людьми, которые были рядом с ним. Если бы ему повезло с представителями и агентами, то Артем однозначно играл в Европе. Дело не в том, что агенты с детства что-то вдалбливают футболистам. Видимо, Дзюба немного недопонимает, значит, надо прочитать пару книжек. Агенты существуют и в шоу-бизнесе, и в кино, и в Голливуде. Вот футболист тренируется с семи лет, но знает ли он всех юридических тонкостей? Футбольный агент — человек, который помогает в карьере, обеспечивает юридическое сопровождение. Дзюбе не 18, а 34, но все равно, если бы рядом с ним был такой человек, то он посоветовал Артему уйти на пике после ЧМ. Но футболист сам захотел играть в деньги. Надо быть объективным — Россия привлекала его деньгами», — приводит Sport24 слова Селюка.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.